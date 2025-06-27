Potanın Perileri klasman maçını kaybetti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası 5-8'incilik klasman maçında Almanya'ya 93-73 yenildi. Bu galibiyetle birlikte beşincilik maçına çıkma hakkı kazanan Almanya, Çekya'nın rakibi oldu.

https://x.com/TBF/status/1938587443084566544

POTANIN PERİLERİ LİTVANYA İLE KARŞILAŞACAK

Almanya'ya mağlup olan milliler, yedincilik müsabakasında Litvanya ile rakip olacak ve iki karşılaşma da 29 Haziran Pazar günü oynanacak.

Türkiye: 73 - Almanya: 93

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Andris Aunkrogers (Letonya), Paulina Karolina Gajdosz, Dariusz Zapolski (Polonya).

Türkiye: Alperi Onar 9, Sevgi Uzun 7, Olcay Çakır Turgut 6, Tilbe Şenyürek 15, McCowan 14, Gökşen Fitik 11, Elif Bayram 8, Derin Erdoğan, Pelin Bilgiç 3, Elif İstanbulluoğlu, Sinem Ataş.

Almanya: Wilke 12, Fiebich 18, Bessoir 15, Buhner 19, Geiselsoder 10, Peterson 4, Feldrappe 4, Crowder 4, Eichmeyer 2, Bielefeld, Bar 5, Schiffer.

1. Periyot: 15-23

Devre: 28-50

3. Periyot: 52-73

Beş faulle çıkan: 35.24 Geiselsoder (Almanya).

https://x.com/TBF/status/1938560324271026285