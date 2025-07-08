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 | Murat Makas

Premier Lig ekibi genç oyuncudan vazgeçmiyor! Beşiktaş için karar vakti

Geçtiğimiz sezon ligi istediği sıralamada bitiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında oldukça hızlı ilerleme kaydediyor. Beşiktaş’ın genç oyuncusuna Premier Lig ekibi talip oldu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, genç oyuncuya gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi

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Premier Lig ekibi genç oyuncudan vazgeçmiyor! Beşiktaş için karar vakti
KAYNAK:
Fotomaç
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:16

yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da kadrodan gönderilecek isimler merak ediliyor. ’de geçen sezon istediği performansı gösteremeyen yine Avrupa kulüplerinin radarında.

Premier Lig ekibi genç oyuncudan vazgeçmiyor! Beşiktaş için karar vakti

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ OLUMLU YAKLAŞABİLİR

Daha önce Beşiktaş’ın kapısını Semih Kılıçsoy için çalan , tekrardan teklif yapmaya hazırlanıyor. Teklifi gerçekleştiren Aston Villa istediği cevabı alamamış ve gerçekleşmemişti. Bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanan İngiliz ekibine bu kez geçen yıla göre değişen yönetimin de olumlu yaklaşacağı öğrenildi.

Premier Lig ekibi genç oyuncudan vazgeçmiyor! Beşiktaş için karar vakti

ASTON VİLLA TRANSFERDE İSTEKLİ

Aston Villa, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Semih Kılıçsoy için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçen sezona göre daha transferde daha istekli olan Aston Villa, transferi uygun bir fiyata bitirmeyi hedefliyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Geçen Sezon Semih Kılıçsoy Ne yaptı?
Geçen sezon daha çok yedeklerden oyun katılan Semih Kılıçsoy, 32 maçta 3 gol 2 asistlik performans sergiledi.
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ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#aston villa
#Semih Kılıçsoy
#Spor
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