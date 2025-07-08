Premier Lig ekibi genç oyuncudan vazgeçmiyor! Beşiktaş için karar vakti

Geçtiğimiz sezon ligi istediği sıralamada bitiremeyen Beşiktaş, transfer çalışmalarında oldukça hızlı ilerleme kaydediyor. Beşiktaş’ın genç oyuncusuna Premier Lig ekibi talip oldu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Beşiktaş, genç oyuncuya gelen teklifi değerlendirmeye karar verdi

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan da kadrodan gönderilecek isimler merak ediliyor. Süper Lig’de geçen sezon istediği performansı gösteremeyen Semih Kılıçsoy yine Avrupa kulüplerinin radarında.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ OLUMLU YAKLAŞABİLİR

Daha önce Beşiktaş’ın kapısını Semih Kılıçsoy için çalan Aston Villa, tekrardan teklif yapmaya hazırlanıyor. Teklifi gerçekleştiren Aston Villa istediği cevabı alamamış ve transfer gerçekleşmemişti. Bir kez daha kapıyı çalmaya hazırlanan İngiliz ekibine bu kez geçen yıla göre değişen yönetimin de olumlu yaklaşacağı öğrenildi.

ASTON VİLLA TRANSFERDE İSTEKLİ

Aston Villa, piyasa değeri 12 milyon Euro olan Semih Kılıçsoy için yeni bir hamleye hazırlanıyor. Geçen sezona göre daha transferde daha istekli olan Aston Villa, transferi uygun bir fiyata bitirmeyi hedefliyor.