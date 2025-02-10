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 | Eyüp Ensar Yesil

Przemysław Frankowski İstanbul'a geldi!

Galatasaray'ın yeni transferi Przemysław Frankowski, İstanbul'a geldi.

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Przemysław Frankowski İstanbul'a geldi!
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 21:00
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 21:00

Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'ın yeni transferi Przemysław Frankowski, İstanbul'a geldi.

Polonyalı futbolcu, GS Youtube kanalına verdiği röportajda, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a

Transfer oldum. Bunun için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım." dedi.

Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens kulübüyle görüşmeye başladıklarını KAP'a bildirmişti.

Przemyslaw Frankowski nasıl bir futbolcu? Transfermarkt uzmanı açıkladı | Transfermarkt

SEZON KARNESİ

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Frankowski, bu sezon Lens formansı ile 21 maça çıkarken 5 gol atarken 2 asist üretti.

Frankowski bitiyor
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#Spor
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