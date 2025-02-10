Trendyol Süper Lig'de yoluna lider devam eden Galatasaray'ın yeni transferi Przemysław Frankowski, İstanbul'a geldi.

Polonyalı futbolcu, GS Youtube kanalına verdiği röportajda, "Dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Galatasaray'a

Transfer oldum. Bunun için çok mutluyum. Aynı zamanda çok heyecanlıyım." dedi.

Galatasaray, Frankowski'nin kiralık transferi için Lens kulübüyle görüşmeye başladıklarını KAP'a bildirmişti.

SEZON KARNESİ

Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Frankowski, bu sezon Lens formansı ile 21 maça çıkarken 5 gol atarken 2 asist üretti.