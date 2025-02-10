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Editor
 | Burak Ayaydın

Przemyslaw Frankowski hayırlı olsun! İmzalar resmen atılıyor

Galatasaray'da Przemyslaw Frankowski transferinde geri sayım başladı! Okan Buruk'un talebiyle bir süredir bek takviyesi planlayan Galatasaray yönetimi, Przemyslaw Frankowski için kulübüyle anlaşma sağladı.

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Przemyslaw Frankowski hayırlı olsun! İmzalar resmen atılıyor
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 10:15

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olan Przemyslaw Frankowski transferinde mutlu son! Okan Buruk'un raporuyla Przemyslaw Frankowski için harekete geçen Galatasaray yönetimi, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağladı.

GALATASARAY'DA PRZEMYSLAW FRANKOWSKI TRANSFERİ TAMAM

TRT Spor'un haberine göre Galatasaray, Polonyalı futbolcunun transferi için kulübü Lens ile anlaşmaya vardı. Przemyslaw Frankowski'yi zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralayacak olan Galatasaray'da geri sayım resmen başladı! 29 yaşındaki oyuncunun, bu gece İstanbul'a gelmesi bekleniyor. 

SEÇENEKLER ARTIYOR

Sağ bek, sol bek ve iki tarafta da kanat bek olarak oynayabilen Polonyalı; Okan Buruk'un maçlara göre yapacağı taktik tercihlerinde büyük bir avantaj sunuyor. Deneyimli oyuncunun farklı bölgelerde yüksek performansla oynayabilmesi, Galatasaray'ın kadro derinliğine de büyük katkı sağlayacak gibi duruyor. 

PERFORMANSI

Lens formasıyla bu sezon 21 maça çıkan Frankowski, 1659 dakika sahada kaldı ve 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. 

MİLLİ TAKIMDA DA OYNUYOR

Piyasa değeri 8 milyon Euro olan Polonyalı, milli takım formasını 43 kez giydi ve 3 gol attı.

 

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ETİKETLER
#Spor
#transfer dönemi
#20 Mayıs 1934
#Futbol takımı, Galatasaray
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