UEFA Şampiyonlar Ligi’nde final etabına yaklaşılırken, Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi şampiyonluk kupasını kazanmak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi finali futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilirken, gündemin merkezinde Paris Saint-Germain - Arsenal karşılaşması yer alıyor. Dev finalin detayları şimdiden geniş şekilde araştırılmaya devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ PSG Arsenal Şampiyonlar Ligi final maçı ne zaman hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Maç 30 Mayıs 2026 tarihinde TSİ 19.00'da oynanacak. Final mücadelesi Budapeşte'de gerçekleştirilecek. Arsenal, tarihinde ikinci kez Şampiyonlar Ligi finaline çıkıyor. Arsenal'in daha önceki finali 2006 yılında Barcelona'ya karşı oynanmıştı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesi, 30 Mayıs 2026 tarihinde oynanacak ve karşılaşma TSİ 19.00’da başlayacak.

PSG ARSENAL FİNAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde karşı karşıya gelecek Paris Saint-Germain ile Arsenal arasındaki dev mücadele, Budapeşte’de gerçekleştirilecek. Arsenal, Şampiyonlar Ligi’nde, eski adıyla Devler Ligi’nde, tarihinde yalnızca 2006 yılında final oynama başarısı elde etmişti. Londra temsilcisi, 20 yıl sonra yeniden finale çıkarak bu tarihi başarıyı bir kez daha tekrarladı. 2006 yılında Saint-Denis kentindeki Stade de France’ta oynanan finalde Arsenal, güçlü rakibi Barcelona ile karşılaşmıştı. Mücadelenin erken bölümünde Jens Lehmann’ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan İngiliz temsilcisi, buna rağmen Sol Campbell’ın golüyle öne geçmeyi başarmıştı. Ancak ikinci yarıda Samuel Eto'o ve Juliano Belletti’nin attığı gollerle Barcelona skoru 2-1’e taşıyarak kupayı müzesine götürmüştü.