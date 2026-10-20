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Spor
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Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:25

PSG Barça canlı nereden izlenir? PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

PSG ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi için öne çıkan bilgiler net: Karşılaşma 20 Ekim 2026 Salı günü saat 22.00'de Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda oynanacak. Türkiye'de maçın yayın adresi tabii Spor olarak belirtiliyor.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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PSG Barça canlı nereden izlenir? PSG Barcelona maçı hangi kanalda?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.10.2026
saat ikonu 20:25
|
GÜNCELLEME:
20.10.2026
saat ikonu 20:25

'nde heyecan üçüncü hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Avrupa futbolunun iki güçlü ekibi (PSG) ile , Fransa'da karşı karşıya gelecek. İlk iki maçını da kazanan takımlar, galibiyet serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Futbolseverler ise PSG Barça maçının canlı yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, PSG Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? PSG Barça canlı nereden izlenir?

PSG BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

PSG ile Barcelona arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması üçüncü hafta karşılaşması, 20 Ekim 2026 Salı günü oynanacak. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı'nda yapılacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. 

PSG Barça canlı nereden izlenir? PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

PSG BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Barcelona karşılaşması, Türkiye'de Spor üzerinden canlı yayınlanacak. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, tabii platformunun yayın akışını ve üyelik koşullarını kontrol edebilir.

PSG Barça canlı nereden izlenir? PSG Barcelona maçı hangi kanalda?

PSG BARÇA CANLI NEREDEN İZLENİR?

PSG Barcelona maçını canlı izlemek isteyenler, karşılaşmayı yayın haklarına sahip resmi platform olan tabii üzerinden takip edebilir. Yayına erişim için platformun üyelik ve paket koşulları geçerli olabilir. Karşılaşmanın ücretsiz ve şifresiz yayınlanacağına ilişkin kesin bilgi bulunmadığından, maç öncesinde resmi yayın akışının kontrol edilmesi öneriliyor.

PSG VE BARCELONA'NIN ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI

Paris Saint-Germain, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk iki karşılaşmayı kazanarak 6 puana ulaştı. Luis Enrique yönetimindeki Fransız ekibi, Avrupa'daki başarılı başlangıcını Barcelona karşısında da sürdürmeyi hedefliyor.

Barcelona da lig aşamasındaki ilk iki maçından galibiyetle ayrıldı. Hansi Flick'in çalıştırdığı İspanyol temsilcisi, PSG deplasmanında kazanarak puanını 9'a çıkarmak istiyor. İki takımın da altışar puanla geldiği mücadele, lig aşamasındaki ilk sekiz sıra yarışında önem taşıyor.

ETİKETLER
#tabii
#Barcelona
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#paris saint-germain
#Parc Des Princes
#Spor
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