PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmaları için artık kısa bir süre kaldı. 28 Nisan gecesi heyecanın doruğa çıkacağı Paris Saint Germain (PSG) ile Bayern Münih mücadelesinin yayıncı kanalı netleşti. Saat 22.00’de başlayacak mücadele öncesinde futbolseverler karşılaşmanın şifreli mi yoksa açık kanalda mı yayınlanacağını da merak ediyor.

PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi’nde yarı final coşkusu bu akşam oynanacak PSG - Bayern Münih karşılaşmasıyla başlayacak. Çift maç üzerinden oynanan yarı final eşleşmelerinde ilk randevuda Fransız temsilcisi Paris Saint Germain (PSG), Parc des Princes Stadı’nda Alman devi Bayern Münih’i konuk edecek. Devler Ligi’ndeki PSG - Bayern Münih karşılaşmasının canlı yayın detayları netleşirken, olası 11’ler de şekillendi. İki takım, Şampiyonlar Ligi’nde en son 4 Kasım 2025 tarihinde karşı karşıya gelmişti. Paris’te oynanan mücadelede Alman ekibi Bayern Munich, rakibini 2-1 yenerek sahadan üç puanla ayrıldı. Peki, karşılaşma şifreli mi yoksa şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında PSG, Bayern Münih'i Parc des Princes Stadı'nda konuk edecek.
Maç, 28 Nisan Salı akşamı saat 22.00'de oynanacak.
Karşılaşma TRT 1 ve tabii platformundan canlı ve şifresiz yayınlanacak.
İki takım Şampiyonlar Ligi'nde en son 4 Kasım 2025 tarihinde karşılaşmış ve Bayern Münih 2-1 galip gelmişti.
PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

PSG - BAYERN MÜNİH CANLI SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında 28 Nisan Salı akşamı saat 22.00’de PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Tüm dünyada milyonlarca futbolseveri ekran başına toplayacak mücadele TRT 1 ve dijital yayın platformu tabii üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

PSG Bayern Münih maçı hangi kanalda saat kaçta?

PSG - BAYERN MÜNİH MUHTEMEL 11’LER

Paris Saint-Germain, lig aşamasını 14 puanla 11. basamakta tamamladıktan sonra eleme turunda Monaco’yu eledi. Devamında Chelsea ve Liverpool karşısında iki maçlık eşleşmelerde üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırdı. Bayern Munich ise lig etabını 21 puanla ikinci sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna yükseldi. Alman temsilcisi önce Atalanta’yı, ardından çeyrek finalde Real Madrid’i saf dışı bırakarak Paris biletini aldı.

PSG: Chevalier, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Vitinha, Warren Zaire-Emery, Joao Neves, Kvaratskhelia, Dembele, Barcola.

Bayern Münih: Neuer, Limer, Tah, Upamecano, Stanisic, Pavlovic, Kimmich, Olise, Musiala, Luis Diaz, Kane.

