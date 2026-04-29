PSG Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? 9 gollü tarihi maç

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk karşılaşmasında Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Bayern Münih’i ağırladı. Saat 22:00’de başlayan mücadele TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlandı. Dev karşılaşmada adeta gol düellosu yaşandı. Nefes kesen mücadeleyi PSG 5-4’lük skorla kazandı.

PSG Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? 9 gollü tarihi maç
PSG ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk müsabakasında karşı karşıya geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk müsabakasında PSG, Bayern Münih'i 5-4 mağlup etti.
Paris Saint-Germain (PSG), Bayern Münih'i Parc des Princes'te oynanan ilk maçta 5-4 yenerek galip geldi.
Maçta Harry Kane (penaltı), Khvicha Kvaratskhelia, Joao Neves, Michael Olise ve Ousmane Dembele (penaltı) goller kaydetti.
PSG'nin gollerini Kvaratskhelia (2) ve Dembele (2) attı.
Bayern Münih adına ise Dayot Upamecano ve Luis Diaz gol buldu.
Bu maç, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ve yarı finaller tarihinin en gollü maçı olarak kayıtlara geçti.
Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı Fransız temsilcisi 5-4’lük sonuçla galip tamamladı.

Hızlı başlayan maçın 17. dakikasında Harry Kane’in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves’in 9 dakika içerisinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.

Bavyera temsilcisi, Michael Olise’nin 41. dakikada kaydettiği şık golle skora denge getirirken, ev sahibi takım 45+5. dakikada Ousmane Dembele’nin penaltı golüyle ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.

İkinci devrede de yüksek tempoda geçen karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ile Dembele’nin attığı goller sayesinde farkı üçe yükseltti: 5-2.

Hızlı bir reaksiyon gösteren Bayern Münih, bu kez art arda bulduğu 2 golle cevap veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile ağları sarsan konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz’ın golüyle skoru 5-4’e taşıdı.

Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre akıllardan çıkmayacak mücadeleden 5-4 galip ayrıldı.

PSG ile Bayern Münih arasında oynanan bu karşılaşma, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali olarak kayıtlara geçti. Mücadele ayrıca yarı finaller tarihinin en fazla gollü maçı oldu.

Serinin rövanş karşılaşması 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya’da oynanacak ve avantaj sağlayan ekip adını finale yazdıracak.

