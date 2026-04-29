PSG Bayern Münih maçı kaç kaç bitti? 9 gollü tarihi maç

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
PSG ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final ilk müsabakasında karşı karşıya geldi.
Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı Fransız temsilcisi 5-4’lük sonuçla galip tamamladı.
Hızlı başlayan maçın 17. dakikasında Harry Kane’in penaltı golüyle geriye düşen PSG, Khvicha Kvaratskhelia ve Joao Neves’in 9 dakika içerisinde bulduğu gollerle 2-1 öne geçti.
Bavyera temsilcisi, Michael Olise’nin 41. dakikada kaydettiği şık golle skora denge getirirken, ev sahibi takım 45+5. dakikada Ousmane Dembele’nin penaltı golüyle ilk yarıyı 3-2 önde kapattı.
İkinci devrede de yüksek tempoda geçen karşılaşmada PSG, 56 ve 58. dakikalarda Kvaratskhelia ile Dembele’nin attığı goller sayesinde farkı üçe yükseltti: 5-2.
Hızlı bir reaksiyon gösteren Bayern Münih, bu kez art arda bulduğu 2 golle cevap veren taraf oldu. 65. dakikada Dayot Upamecano ile ağları sarsan konuk ekip, 68. dakikada Luis Diaz’ın golüyle skoru 5-4’e taşıdı.
Kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyan Fransız temsilcisi, uzun süre akıllardan çıkmayacak mücadeleden 5-4 galip ayrıldı.
PSG ile Bayern Münih arasında oynanan bu karşılaşma, ilk yarıda 5 golün atıldığı ilk UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali olarak kayıtlara geçti. Mücadele ayrıca yarı finaller tarihinin en fazla gollü maçı oldu.
Serinin rövanş karşılaşması 6 Mayıs Çarşamba günü Almanya’da oynanacak ve avantaj sağlayan ekip adını finale yazdıracak.