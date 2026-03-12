PSG Chelsea maçı kaç kaç bitti? Heyecan dolu maçta tam 7 gol

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Fransız takımı PSG ile İngiliz ekibi Chelsea karşı karşıya geldi.
Parc des Princes’te oynanan karşılaşmayı 5-2’lik sonuçla kazanan PSG, çeyrek finale çıkma adına önemli bir avantaj elde etti.
PSG’ye galibiyeti getiren goller 10. dakikada Bradley Barcola, 40. dakikada Ousmane Dembele, 74. dakikada Vitinha ve 86 ile 90+4. dakikalarda Khvicha Kvaratskhelia’dan geldi.
Chelsea’nin sayıları ise 28. dakikada Malo Gusto ve 57. dakikada Enzo Fernandez’den geldi.
PSG ile Chelsea arasındaki rövanş karşılaşması 17 Mart Salı günü Londra’da oynanacak.