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 | Burak Ayaydın

PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Şampiyonlar Ligi'nde final zamanı geldi. Avrupa'nın en büyüğünün belirleneceği dev maçta, PSG ve Inter karşı karşıya geliyor. Galip gelen takımın adını tarihe yazdıracağı heyecanlı mücadele dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 10:58

Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter ile PSG sahaya çıkıyor. Tüm dünyanın heyecanla beklediği karşılaşma, bu akşam saat 22.00 itibarıyla başlayacak.

https://x.com/Inter/status/1928406042897215632

https://x.com/PSG_inside/status/1928568349849694262

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN İKİNCİ FİNALİ

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde 2. kez mücadele eden ilk milli oyuncu olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor.

PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

INTER VE PSG İLK KEZ RESMİ MAÇA ÇIKACAK

Avrupa futbolunda öne çıkan iki kulüp daha önce resmi maçlarda birbirlerine rakip olmadı. PSG ve Inter, tarihte ilk kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek.

PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

KOVACS DÜDÜK ÇALACAK

Final karşılaşmasını Romanya Futbol Federasyonu'ndan Istvan Kovacs yönetecek. Kovacs'ın yardımcılıklarını kendi ülkesinden Mihai Marica ve Ferencz Tunyogi üstlenecek. Ayrıca karşılaşmanın 4. hakemi ise Portekizli Joao Pedro Silva Pinheiro olacak.

PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

DEV MAÇ MÜNİH'TE

Şampiyonlar Ligi final maçı, Almanya'nın Münih kentindeki Allianz Arena'da oynanacak.

PSG-Inter | ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ EN SON KİM KAZANMIŞTI?
Borussia Dortmund ile finalde karşılaşan Real Madrid, 2-0 kazanmış ve kupayı müzesine götürmüştü.
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