PSG Liverpool maç sonucu kaç kaç? Avantajı 2 golle aldı

Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Paris Saint-Germain, bu akşam Liverpool’u ağırladı.

Fransa’da oynanan karşılaşmayı PSG 2-0’lık skorla kazandı.

Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Desire Doue ve 65. dakikada Khvicha Kvaratskhelia kaydetti.

Eşleşmenin rövanş karşılaşması 16 Nisan Perşembe günü İngiltere’de yapılacak.

Gecenin bir diğer dikkat çeken müsabakasında Barcelona ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Madrid ekibi, 45. dakikada Julian Alvarez ve 70. dakikada Alexander Sörloth’un attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Barcelona’da 44. dakikada kırmızı kart gören Pau Cubarsi, takımını sahada 10 kişi bıraktı