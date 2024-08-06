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PSG sonunda amacına ulaştı! 70 milyon euroluk transfer

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ağustos 2024 05:24 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 05:26
PSG sonunda amacına ulaştı! 70 milyon euroluk transfer

Fransa ekibi Paris Saint-Germain (PSG), Portekiz'in Benfica takımından orta saha oyuncusu Joao Neves'i kadrosuna kattı.

Portekiz futbolunun yeni yeteneklerinden Joao Neves’i uzun süredir kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, sonunda amacına ulaştı. PSG Kulübü, 19 yaşındaki Portekizli futbolcuyla 2029 yılına kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Fransa basınında, PSG'nin bu transfer için bonuslarla 70 milyon avro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

PSG sonunda amacına ulaştı! 70 milyon euroluk transfer - 1. Resim

NEVES'İN KARNESİ

Benfica altyapısında yetişen Neves, 2022'de yükseldiği A takımda 75 maça çıktı ve 4 gol kaydetti.

Portekiz'in 2024 Avrupa Şampiyonası kadrosunda da bulunan genç futbolcu, milli formayı ise 9 kez giydi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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