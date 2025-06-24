PSG turlarken İspanyol devi veda etti!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG; son 16 turuna yükselirken, Atletico Madrid ise sürpriz şekilde elendi. İspanyol temsilcisi, turnuvaya galibiyetle veda etti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu'nda PSG ile Seattle Sounders karşı karşıya gelirken, diğer tarafta ise Atletico Madrid ve Botafogo sahaya çıktı. Avrupa devlerinin 3'er puanı hanelerine yazdırdığı maçlar, PSG'nin turlaması ve Atletico'nun ise elenmesiyle sonuçlandı.

PSG DEVAM EDERKEN ATLETICO MADRID VEDA ETTİ

PSG; Seattle Sounders karşısında sahadan 2-0 galip ayrılırken, goller ise Kvara (35) ve Hakimi'den (66) geldi. Grubun diğer maçında ise Atletico Madrid de Griezmann'ın (87) golüyle Botafogo'yu 1-0 mağlup etti ama genel sıralamada Brezilya ekibi ikinci oldu ve Fransız deviyle birlikte son 16'ya yükseldi.

https://x.com/PSG_inside/status/1937255821878214943

İLK KEZ YAPILAN TURNUVADA SÜRPRİZ SONUÇLAR

İlginç maçlara sahne olan turnuva, ayrıca da Avrupa devlerinin beklenmedik gelişmeler yaşamasına sebep oluyor.