PSG'den gövde gösterisi! 25 maçtır kaybetmiyorlar

Fransa Ligue 1 lideri PSG, şampiyonluk yolunda Rennes deplasmanında da rahat kazandı. Lig ikincisi Marsilya ile arasında 16 puan fark olan PSG, haftayı 4-1'lik galibiyetle kapattı ve ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

OUSMANE DEMBELE ŞOVA DEVAM EDİYOR

Bu sezon gösterdiği performansla beklentilerin üzerine çıkan Dembele, attığı 2 gol ile galibiyette başrolde yer aldı. Bu zaferle birlikte liderin puanı 65 olurken, Rennes ise 29 puanda kaldı. Sezon boyunca Ligue 1'de 25 maça çıkan PSG, bu süreçte 20 galibiyet ve 5 beraberlik yaşadı.

https://x.com/PSG_inside/status/1898432119245787636