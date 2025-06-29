PSG'den gövde gösterisi: Lionel Messi'li Inter Miami'ye farklı tarife!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ile Inter Miami sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Inter Miami'yi farklı geçti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0 ile geçti. PSG bu sonuçla birlikte çeyrek finale çıkarken; goller ise Joao Neves (6, 39), Aviles (44-KK) ve Achraf Hakimi'den (45+3) geldi.

PSG RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fransız devi; Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçı rahat kazanırken, çeyrek finalde ise Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

https://x.com/FIFACWC/status/1939382294529356212

INTER MIAMI EVE DÖNÜYOR

PSG karşısında direnç gösteremeyen MLS ekibi, mağlubiyetle birlikte Amerika'ya dönüş için hazırlıklara başladı.