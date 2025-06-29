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 | Burak Ayaydın

PSG'den gövde gösterisi: Lionel Messi'li Inter Miami'ye farklı tarife!

FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda PSG ile Inter Miami sahaya çıktı. Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG, Inter Miami'yi farklı geçti ve çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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PSG'den gövde gösterisi: Lionel Messi'li Inter Miami'ye farklı tarife!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 21:31

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda PSG, son 16 turunda Inter Miami'yi 4-0 ile geçti. PSG bu sonuçla birlikte çeyrek finale çıkarken; goller ise Joao Neves (6, 39), Aviles (44-KK) ve Achraf Hakimi'den (45+3) geldi.

PSG'den gövde gösterisi: Lionel Messi'li Inter Miami'ye farklı tarife!

PSG RAKİBİNİ BEKLİYOR

Fransız devi; Atlanta'daki Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanan maçı rahat kazanırken, çeyrek finalde ise Flamengo - Bayern Münih eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

https://x.com/FIFACWC/status/1939382294529356212

INTER MIAMI EVE DÖNÜYOR

PSG karşısında direnç gösteremeyen MLS ekibi, mağlubiyetle birlikte Amerika'ya dönüş için hazırlıklara başladı.

Sıkça Sorulan Sorular

PSG'DE TRANSFER SÜRECİ NASIL GİDİYOR?
Arda Güler ile de ilgilenen PSG, şu an için aceleci davranmıyor.
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ETİKETLER
#psg
#psg
#çeyrek final
#lionel messi
#Inter Miami
#Inter Miami
#Fifa Kulüpler Dünya Kupası
#Spor
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