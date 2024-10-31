Quaresma Beşiktaş'a dönmek istiyor: 'Başkan söz verdi ama...'

31 Ekim 2024 01:55 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 02:04

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini açıkladı. Başkanın söz verdiğini belirten Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum." dedi.

2010 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve siyah-beyazlı takımda iki dönemde de gösterdiği iyi performansla taraftarların gönlünde taht kuran Ricardo Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa formasını da giymişti.

2020'de ülkemizden ayrılan ve son olarak ülkesi Portekiz'de Vitoria SC forması giyen 41 yaşındaki isim, HT Spor'a yaptığı açıklamada Beşiktaş camiasına mesaj gönderdi.

"BEŞİKTAŞ'A ÇOK FAYDALI OLABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Beşiktaş'a dönmek istediğini ifade eden Quaresma, "Beşiktaş'ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Ancak bu konuşmamız gereken bir şey ve başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey konuşmadık." dedi.

"PORTO VE BEŞİKTAŞ BENİMLE BİRLİKTE ÖLECEKLER"

Quaresma ayrıca şu ifadeleri kullandı:

Porto ve Beşiktaş beni çok etkiledi ve benimle birlikte ölecekler. Çünkü onları çok seviyorum. Bu yüzden Porto ile Beşiktaş arasında bir veda maçı yapmanın çok anlamlı olacağını düşünüyorum. Bir yarıda Beşiktaş diğer yarıda ise Porto forması giymek istiyorum. Bu benim için çok değerli olur.