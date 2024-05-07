Quaresma'dan Beşiktaşlıları heyecanlandıran açıklama

07 May 2024 15:34 - Güncelleme : 07 May 2024 15:35

Beşiktaş'ın çok sevilen dünya yıldızı Portekizli Ricardo Quaresma futbola dönebileceğini açıkladı. Quaresma, Beşiktaş veya Porto'da çalışmak istediğini belirtti.

TRT Spor'a konuşan Portekizli yıldız "İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum. Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı. İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"FERNANDO SANTOS BEŞİKTAŞ'A DÖNMEMİ İSTEDİ"

Fernando Santos'un kendisini istediğini aktaran deneyimli isim, "Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler." şeklinde konuştu.

SEMİH KILIÇSOY SÖZLERİ

Semih Kılıçsoy'a övgüler yağdıran Quaresma, "Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var." dedi.

ŞENOL GÜNEŞ'E ÖVGÜ

Şenol Güneş'i çok sevdiğini ve deneyimli teknik adamla çalışmal istediğini aktaran Portekizli yıldız, "Şenol Güneş ile çalışmayı çok isterim. Çok tecrübeli, çok öğretici. Ona çok saygı duyuyorum ve Şenol Güneş'i çok seviyorum. Birlikte çok şey kazandık. Teknik direktörlük yolunda ondan çok şey öğrenmek isterim. Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Transfer olduğumda çok iyi durumda değildim. Şenol Hoca benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık." sözlerini sarf etti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA DAİR

Beşiktaşlı taraftarlar için "Beni bu kadar seven başka taraftar grubu olmadı" diyen Ricardo Quaresma, "Beşiktaş taraftarı daima benim için özel olacak. Onlar tarafından bu kadar sevilmek beni çok mutlu ediyor. Onlara her şey için teşekkür ederim." diyerek sözlerini noktaladı.