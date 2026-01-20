Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva'nın durumunda uzun bir süredir belirsizlik bulunuyordu. Takımdan ayrılmak istediği için uzun bir süredir sahalara çıkmayan ve antrenmanlara katılmayan Rafa Silva'nın devre arasının başlamasına rağmen transferi gerçekleşmemişti. Son ortaya çıkan bilgilere göre Rafa Silva'da yaşanan belirsizlik son buluyor. Taraftarlar tarafından Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman, hangi takıma transfer olacak sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
20.01.2026
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
20.01.2026
saat ikonu 16:03

'de ara dönemi hız kesmeden devam ediyor. Takımlar bir taraftan kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bir taraftan ise ayrılacak olan oyuncuların pazarlıkları sürüyor. Uzun bir süredir ile maça çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen transferinde ise kritik gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın takımdan ayrılması noktasında neredeyse son aşamaya geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman, hangi takıma gidecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU, NE ZAMAN?

Fotomaç'ın haberine göre Rafa Silva, eski takımı ile her konuda anlaşma sağladı. Rafa Silva'nın 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Portekiz'e gideceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde siyah-beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu

RAFA SİLVA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Rafa Silva iddialara göre eski takımı Benfica'ya transfer olacak. Yıldız futbolcu 2016-2024 yılları arasında Benfica'da toplam 8 yıl forma giydi. Bu süre zarfında 326 maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 94 gol attı ve 79 asist yaptı.

Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca toplam 65 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağlayan Rafa Silva, sakatlıkları nedeniyle ise geçtiğimiz sezon sadece 3 maç kaçırdı. Bu sezon ise 9 maçta sakatlık problemleri nedeniyle forma giyemedi.

ETİKETLER
#Futbol
#transfer
#beşiktaş
#süper lig
#rafa silva
#benfica
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.