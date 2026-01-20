Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman? Rafa Silva'nın hangi takıma transfer olacağı belli oldu

Süper Lig'de ara transfer dönemi hız kesmeden devam ediyor. Takımlar bir taraftan kadrolarını güçlendirmek için çalışmalarına devam ederken, bir taraftan ise ayrılacak olan oyuncuların pazarlıkları sürüyor. Uzun bir süredir Beşiktaş ile maça çıkmayan ve takımdan ayrılmak isteyen Rafa Silva transferinde ise kritik gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, Portekizli yıldızın takımdan ayrılması noktasında neredeyse son aşamaya geldi. Yaşanan gelişmelerin ardından taraftarlar tarafından Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılıyor mu, ne zaman, hangi takıma gidecek sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ'TAN AYRILIYOR MU, NE ZAMAN?

Fotomaç'ın haberine göre Rafa Silva, eski takımı Benfica ile her konuda anlaşma sağladı. Rafa Silva'nın 21 Ocak 2026 Çarşamba günü Portekiz'e gideceği ve resmi sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından ise henüz bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde siyah-beyazlı ekip tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

RAFA SİLVA HANGİ TAKIMA TRANSFER OLACAK?

Rafa Silva iddialara göre eski takımı Benfica'ya transfer olacak. Yıldız futbolcu 2016-2024 yılları arasında Benfica'da toplam 8 yıl forma giydi. Bu süre zarfında 326 maça çıkan Rafa Silva bu karşılaşmalarda 94 gol attı ve 79 asist yaptı.

RAFA SİLVA BEŞİKTAŞ KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ

Rafa Silva Beşiktaş formasıyla kariyeri boyunca toplam 65 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 23 gol ve 16 asistlik katkı sağlayan Rafa Silva, sakatlıkları nedeniyle ise geçtiğimiz sezon sadece 3 maç kaçırdı. Bu sezon ise 9 maçta sakatlık problemleri nedeniyle forma giyemedi.