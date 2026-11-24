Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan oyuncular arasında yer alan Portekizli futbolcunun kritik mücadelede forma giyip giyemeyeceği araştırılıyor. Peki, Rafael Leao Aston Villa maçında oynayacak mı? Leao sakat mı?

RAFAEL LEAO ASTON VILLA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray'da forma giyen Rafael Leao, Aston Villa karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev alamayacak. Tedavi süreci devam eden Portekizli futbolcunun maç kadrosunda yer alması beklenmiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un açıklamalarına göre Leao, sarı-kırmızılı ekibin Aston Villa mücadelesinde forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

RAFAEL LEAO SAKAT MI?

Rafael Leao'nun sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğü belirtildi. Portekizli futbolcu, Galatasaray'ın Aston Villa karşılaşması öncesindeki eksik oyuncular listesinde yer alıyor. Leao'nun sahalara dönüş tarihiyle ilgili ise henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor.

Galatasaray Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması 24 Kasım 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanacak. Mücadele saat 20.45'te başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarı önünde sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.