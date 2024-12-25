Rahmi Koç'tan Fenerbahçe açıklaması: Çok üzülüyoruz!

25 Aralık 2024 18:45 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 18:49

Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç, başkanlığını oğlu Ali Koç'un yaptığı Fenerbahçe'nin son durumu ile alakalı açıklamalarda bulundu. Rahmi Koç, "Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz" dedi.

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Beşiktaş Kulübü'nün mevcut başkanı ve yaklaşan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak olan Hüseyin Yücel​, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın sunduğu programa katıldı.

İsmail Küçükkaya, program sırasında Beşiktaşlı iş insanı Rahmi Koç ile arasında geçen diyaloğu paylaştı.

"ÇOK ÜZÜLÜYORUZ FENERBAHÇE​'YE"

Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş​ için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kuran okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi" diye konuştu.