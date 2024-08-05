Rakibinin erkek olduğunu iddia ederek ringden çekilmişti! İtalyan boksörden Khelif hakkında açıklama

05 Ağustos 2024 18:27 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 18:44

Paris 2024 Yaz Olimpiyatları'nda patlak veren cinsiyet tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Cezayirli Imane Khelif'in açılış maçında İtalyan Angela Carini'yi 46. saniyede rakibinin ringden çekilmesiyle mağlup ederken Khelif'in erkek olduğunu iddia eden İtalyan boksörden yeni açıklama geldi.

"Bunu yapmak istemezdim" diyen Carini, "Rakibim için de üzgünüm. Eğer Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) onun dövüşmesinde herhangi bir sakınca görmediyse bu karara saygı duyuyorum" diyerek zeytin dalı uzattı.

"ONDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Cezayirli rakibinden özür dilediğini ifade eden Carini sözlerini şöyle tamamladı:

Aslında ondan ve diğer herkesten özür dilemek istiyorum. Olimpiyat hedefim yok olduğu için öfkeliydim. Khelif'e karşı hiçbir şeyim yok. Aslında onunla tekrar karşılaşsam ona sarılırım.

46. SANİYEDE MAÇTAN ÇEKİLMİŞTİ

Carini, kadınlar 66 kilo son 16 turu mücadelesinde Khelif'ten aldığı ilk yumruğun ardından 46. saniyede aldığı sert yumruklar sonrası ringden çekilmişti.

Uluslararası Boks Birliğinin (IBA), 2023 Dünya Kupası'nda "kadınlar müsabakasına katılmak için uygunluk kriterlerini karşılamaması" gerekçesiyle diskalifiye ettiği Cezayirli sporcunun cinsiyetiyle ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), IBA'nın, Khelif’in oyunlardan diskalifiye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti.