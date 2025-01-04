RAMS Başakşehir, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti

04 Ocak 2025 15:47 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 15:49

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

Trendyol​ Süper Lig​'in 18. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda Adana Demirspor​'u 1-0'lık skorla mağlup etti.

İlk Yarı

Maçın ilk yarısında, 25. dakikada Davidson'un derinlemesine pasında Piatek'in yerden vuruşu, kaleci Deniz Eren Dönmezer tarafından penaltı noktası civarından başarılı bir şekilde kurtarıldı. 28. dakikada ise Kemen'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Deniz Türüç'ün vuruşu, kaleciden döndü.

38. dakikada Başakşehir öne geçti. Kemen'in sağ kanattan yaptığı ortada, ceza sahasında yükselen Davidson'un kafa vuruşu ağlarla buluştu ve skor 1-0 oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

İkinci Yarı

İkinci yarının başlarında, 57. dakikada Yusuf Barası'nın pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Maestro'nun vuruşu, kaleci Muhammed Şengezer'den döndü, ancak savunma topu uzaklaştırdı.

71. dakikada Berat Özdemir'den aldığı pasla ceza sahasına giren Deniz Türüç, kaleci Deniz Eren Dönmezer'le karşı karşıya kaldı. Ancak kaleci, son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

83. dakikada Abdulsamet Burak'ın sol kanattan yaptığı ortada, Aimbetov'un kafa vuruşu az farkla dışarı gitti.

Sonuç olarak, RAMS Başakşehir karşılaşmayı 1-0'lık skorla kazandı.