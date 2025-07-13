RAMS Başakşehir-Hertha Berlin hazırlık maçı iptal edildi! Açıklama gecikmedi

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren RAMS Başakşehir'in hazırlık maçı iptal edildi. Almanya temsilcisi Hertha Berlin ile yapacağı maçın iptal edilmesi sonrası kulüpten açıklama geldi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da tüm hızıyla devam eden Başakşehir Kulübü, bu akşam Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha BSC ile oynanması planlanan hazırlık müsabakasının, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten müsabakanın iptaline ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu akşam TSİ 19.30'da Avusturya'nın Tirol bölgesinde bulunan Silberstadt Arena'da Hertha Berlin oynanması planlanan karşılaşma, rakip takımın sakat oyuncularının fazla olması nedeniyle sahaya çıkamamasından dolayı iptal olmuştur."