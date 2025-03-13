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 | Burak Ayaydın

Rangers - Fenerbahçe | UEFA AVRUPA LİGİ - CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy'deki 3-1'lik sürpriz mağlubiyetin ardından İskoçya deplasmanında tur için sahada. Heyecanlı maça dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Rangers - Fenerbahçe | UEFA AVRUPA LİGİ - CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.03.2025
saat ikonu 22:03
|
GÜNCELLEME:
13.03.2025
saat ikonu 23:20

Fenerbahçe zorlu Rangers deplasmanında çeyrek final için galip gelmeye çalışıyor. Temsilcimiz 2 farklı galibiyetlerle maçı uzatmalara götürürken, 3 farklı ve üstü zaferlerle de direkt olarak çeyrek finale yükselebiliyor. Bu durumlar dışındaki tüm sonuçlar ise Fenerbahçe'nin Avrupa'ya veda etmesi anlamına gelecek.

İLK 11'LER

Rangers: Butland, Tavernier, Souttar, Balogun, Jefté, Sterling, Raskin, Diomande, Barron, Černy, Dessers.

Fenerbahçe: İrfan Can, Mert, Skriniar, Yusuf, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Talisca, En-Nesyri.

https://x.com/Fenerbahce/status/1900257229615337772

CANLI ANLATIM

https://x.com/Fenerbahce/status/1900275876232667499

1' İskoçya'daki güzel atmosferde maç başladı.

3' Fenerbahçe oyunun kontrolünü eline aldı, paslarla rakip yarı sahaya geçişler deniyor.

4' Rangers hızlı çıktı ve soldan bir orta denedi ama Skriniar uzaklaştırdı, korner kullanılacak.

8' İskoçya ekibi orta sahada kaptığı toplarla hızlı çıkıyor ve sürpriz atak şansları yakalıyor.

13' İki takımın da birbirini tarttığı bir mücadele var, Fenerbahçe ön bölgede ağır kalıyor.

19' Talisca'nın yerde kaldığı pozisyonda hakemi aldatmaya yönelik hareketten Brezilyalı oyuncuya sarı kart verildi.

ÇAĞLAR VE MAXIMIN YOK

Sakatlığı bulunan Çağlar Söyüncü ve İskoçya kafilesine dahil edilmeyen Allan Saint-Maximin, bu maçta forma giyemiyorlar. UEFA listesinde yer almayan Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Diego Carlos da takımdaki yerlerini alamadılar.

UEFA AVRUPA LİGİ | Rangers-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Rangers-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? (İlk 11) - 5. Foto

DZEKO VE TADIC YEDEK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sürpriz bir tercih yaptı ve ilk maçın aksine hem Tadic'i hem de Dzeko'yu kulübeye çekti.

Fenerbahçe eye Europa League comeback after Rangers' 1st leg lead | Daily Sabah

2 İSİM MAÇA KART CEZA SINIRINDA ÇIKTI

Fenerbahçe'de Rangers karşısında ilk 11'de müsabakaya başlayan 2 isim, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekipte Mert Müldür ve Sofyan Amrabat, Rangers'ı elemeleri ve kart görmeleri durumunda çeyrek final ilk maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra karşılaşmaya yedekler arasında başlayan Edin Dzeko ve İrfan Can Kahveci de kart ceza sınırında bulunuyor.

Sıkça Sorulan Sorular

FENERBAHÇE KADIKÖY'DE NASILDI?
İlk maçı sürpriz şekilde 3-1 kaybeden Fenerbahçe, Rangers'ın oyun temposuna hiç ayak uyduramamış ve kendi sahasında kötü bir mağlubiyet almıştı.
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