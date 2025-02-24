Rangers'ta Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

UEFA Avrupa Ligi Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen İskoç ekibi Rangers, teknik direktörü Philippe Clement ile yollarını ayırdı.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe ile eşleşen İskoç ekibi Rangers'ta ayrılık resmileşti. Mavi-beyazlı takım, 50 yaşındaki teknik direktör Philippe Clement ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Philippe Clement, bu sezon Rangers'ın başında 43 maça çıktı. Rangers bu müsabakalarda 25 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.