Raphinha 34 golün karşılığını yeni kontrat ile aldı!

Barcelona ile harika bir sezon geçiren Raphinha, kulübüyle sözleşme yeniledi. Barcelona yönetiminin bu sezonki performansından çok memnun kaldığı Raphinha, an itibarıyla İspanyol deviyle yeni bir imza süreci yaşadı.

Raphinha ve Barcelona arasındaki kontrat, 2028'e kadar uzatıldı. Halihazırdaki sözleşmesi 2027'de bitecek olan Brezilyalı hücumcu, maaşında ve bonuslarda daha iyi bir kontrat önerisine hayır demedi ve İspanyol devine yeniden imza attı.

RAPHINHA VE BARCELONA FORMASIYLA HARİKA PERFORMANSI

Raphinha; bu sezon La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonlukları yaşadığı Barcelona formasıyla, tüm kulvarlarda 56 maça çıkarak 34 gol ve 25 asistlik katkı sağladı.

RAPHINHA 2022'DE BARCELONA'YA GELMİŞTİ

Kariyerinde Vitoria Guimaraes, Sporting Lizbon, Rennes ve Leeds United formaları giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu; 2022'de Barcelona'ya ilk imzasını atmıştı.

https://x.com/FCBarcelona/status/1925643075969282373