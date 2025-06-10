Rayan Cherki 5 yıllık imzayı attı!

Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki, Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz deviyle uzun soluklu bir sözleşme imzalayan Rayan Cherki, çok mutlu olduğunu anlattı.

Manchester City'den an itibarıyla kritik bir takviye daha geldi. Pep Guardiola'nın ekibi, Rayan Cherki ile 5 yıllığına resmen anlaştı.

RAYAN CHERKI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Hayalim gerçek oldu. Hayatım boyunca çok çalıştım ve şimdi Manchester City ile gelişmeye devam ediyor olmak çok özel olacak. İnandığım bir projede olduğum için çok mutluyum ve Manchester City adına sorumluluklar almak istiyorum."

CHERKI VE LYON PERFORMANSI

36.5 milyon Euroya City'ye transfer olan Rayan Cherki, bu sezon Lyon ile 44 maça çıktı ve 12 gol ile 20 asistlik katkı sağladı.