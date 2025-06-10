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 | Burak Ayaydın

Rayan Cherki 5 yıllık imzayı attı!

Süper Lig devleriyle de anılan Rayan Cherki, Manchester City'ye transfer oldu. İngiliz deviyle uzun soluklu bir sözleşme imzalayan Rayan Cherki, çok mutlu olduğunu anlattı.

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Rayan Cherki 5 yıllık imzayı attı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
10.06.2025
saat ikonu 22:01
|
GÜNCELLEME:
10.06.2025
saat ikonu 22:01

Manchester City'den an itibarıyla kritik bir takviye daha geldi. Pep Guardiola'nın ekibi, Rayan Cherki ile 5 yıllığına resmen anlaştı.

RAYAN CHERKI'DEN TRANSFER AÇIKLAMASI

"Hayalim gerçek oldu. Hayatım boyunca çok çalıştım ve şimdi Manchester City ile gelişmeye devam ediyor olmak çok özel olacak. İnandığım bir projede olduğum için çok mutluyum ve Manchester City adına sorumluluklar almak istiyorum."

Rayan Cherki 5 yıllık imzayı attı!

CHERKI VE LYON PERFORMANSI

36.5 milyon Euroya City'ye transfer olan Rayan Cherki, bu sezon Lyon ile 44 maça çıktı ve 12 gol ile 20 asistlik katkı sağladı.

Sıkça Sorulan Sorular

RAYAN CHERKI İLE KİMLER İLGİLENİYORDU?
Fenerbahçe ve Galatasaray da yıldız ismi uzun zamandır takip ediyordu.
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ETİKETLER
#manchester city
#Olympique Lyon
#Transfer Haberleri
#Rayan Cherki
#Spor
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