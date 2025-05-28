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 | Burak Ayaydın

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Yüksek tempolu geçmesi beklenen final maçına dair tüm detaylar ve canlı anlatım haberimizde.

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Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
28.05.2025
saat ikonu 00:09
|
GÜNCELLEME:
28.05.2025
saat ikonu 00:12

UEFA Konferans Ligi finalinde Real Betis; tarihindeki ilk Avrupa kupasını almak isterken, Chelsea ise kulüp tarihindeki dokuzuncu Avrupa zaferi için mücadele edecek. Heyecanla beklenen maç, Polonya'nın Wroclaw kentindeki Wroclaw Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak.

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

FİNALDE HALİL UMUT MELER DE OLACAK

Konferans Ligi finalinde Halil Umut Meler dördüncü hakem, Kerem Ersoy ise rezerv yardımcı hakem görevini üstlenecek.

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

REAL BETIS VE CHELSEA'DE EKSİKLER

Zorlu karşılaşma öncesinde iki takımda da eksik oyuncular bulunuyor. Real Betis'te Fran Vieites ile Sabaly'nin durumları belirsizken; Ezequiel Avila, Bellerin, Llorente ve Marc Roca ise finalde forma giyemeyecek! Diğer tarafta Chelsea için ise Wesley Fofana, David Fofana ve Kellyman; Real Betis'e karşı takımlarını yalnız bırakacak.

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

CHELSEA 12 GALİBİYET ALDI

Play-off turu itibarıyla 14 karşılaşmaya çıkan Chelsea; bu karşılaşmalarda 12 galibiyete imza atarken, 2 maçta ise mağlubiyet yaşadı.

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

REAL BETIS EN AZ GOL YİYEN TAKIMLARDAN

Real Betis; final aşamasına kadar kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takımları arasında yer aldı.

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

BÜTÇELER ÇOK FARKLI

Final öncesinde Chelsea'nin güncel kadro değeri 922 milyon Euro olarak gösterilirken, Real Betis ise sadece 173 milyon Euroluk bir yatırıma sahip!

Real Betis-Chelsea | KONFERANS FİNALİ CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

UEFA AVRUPA LİGİ FİNALİNİ KİM KAZANMIŞTI?
Manchester United'ı mağlup eden Tottenham, Kupa 2'yi müzesine götürmüştü.
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#Wroclaw
#Spor
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