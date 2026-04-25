Real Betis Real Madrid maç skoru kaç kaç? Liderlik yarışında 90+4’te gelen şok

İspanya La Liga’nın 33. hafta mücadelesinde Real Madrid, Real Betis deplasmanına çıktı.
Cartuja Stadyumu’nda oynanan karşılaşma 1-1’lik beraberlikle tamamlandı.
Real Madrid’in golünü 17. dakikada Vinicius Junior atarken, Real Betis’e beraberliği getiren golü ise 90+4. dakikada Hector Bellerin kaydetti.
Arda Güler, sakatlığı sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmedi.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 74’e yükseltirken, Real Betis de puanını 50’ye çıkardı.
La Liga’nın gelecek haftasında Real Madrid, Espanyol deplasmanına konuk olacak.
Real Betis ise sahasında Real Oviedo’yu ağırlayacak.