Real Madrid, Barcelona'nın yıl dönümünü kutladı!

29 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:20

Katalan takım Barcelona'nın 125. yıl dönümünü ezeli rakibi Real Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

1899 yılında kurulan Katalan ekip Barcelona​, 125. yıl dönümünü kutluyor. La Liga​ devi, sporcuların ve efsanelerinin katıldığı gala ile kutlamalarını gerçekleştiriyor.

Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid​, X hesabından Barcelona'nın 125. yılını yaptığı paylaşımla kutladı.

Eflatun beyazlılar, "Barcelona, 125. yılını kutlarız. Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek Real Madrid için bir onurdur." mesajını paylaştı.