Tgrt Haber
Haberler>Spor>Real Madrid, Barcelona'nın yıl dönümünü kutladı!

Real Madrid, Barcelona'nın yıl dönümünü kutladı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:20
Real Madrid, Barcelona&#039;nın yıl dönümünü kutladı!

Katalan takım Barcelona'nın 125. yıl dönümünü ezeli rakibi Real Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.

1899 yılında kurulan Katalan ekip Barcelona​, 125. yıl dönümünü kutluyor. La Liga​ devi, sporcuların ve efsanelerinin katıldığı gala ile kutlamalarını gerçekleştiriyor.

Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid​, X hesabından Barcelona'nın 125. yılını yaptığı paylaşımla kutladı.

Barcelona ve Real Madrid'in efsaneleri Katar'da sahaya çıktı

Eflatun beyazlılar, "Barcelona, 125. yılını kutlarız. Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek Real Madrid için bir onurdur." mesajını paylaştı.

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
barcelonareal madridla liga

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...