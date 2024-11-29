Real Madrid, Barcelona'nın yıl dönümünü kutladı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Kasım 2024 22:11 - Güncelleme : 29 Kasım 2024 22:20
Katalan takım Barcelona'nın 125. yıl dönümünü ezeli rakibi Real Madrid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile kutladı.
1899 yılında kurulan Katalan ekip Barcelona, 125. yıl dönümünü kutluyor. La Liga devi, sporcuların ve efsanelerinin katıldığı gala ile kutlamalarını gerçekleştiriyor.
Barça'nın ezeli rakibi Real Madrid, X hesabından Barcelona'nın 125. yılını yaptığı paylaşımla kutladı.
Eflatun beyazlılar, "Barcelona, 125. yılını kutlarız. Tarihimiz boyunca sizin gibi büyük bir rakiple rekabet etmek Real Madrid için bir onurdur." mesajını paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com