Real Madrid Bayern Münih maç skoru kaç kaç? Münih avantajı kaptı

Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ilk devresini konuk takım, Luis Diaz’ın 41. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
İkinci yarıya da tempolu başlayan Bayern Münih, daha 20. saniyede Harry Kane ile skoru 2-0’a taşıdı.
Mücadelenin son golünü ise 74. dakikada Kylian Mbappe kaydetti ve Bayern Münih sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrılarak rövanş öncesi avantaj sağladı.
Eşleşmenin ikinci maçı 15 Nisan Çarşamba günü Almanya’da gerçekleştirilecek.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Arda Güler, 71. dakikada tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan çıkarak yerini Brahim Diaz’a bıraktı.