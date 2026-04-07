Real Madrid Bayern Münih maçı saat kaçta hangi kanalda? Arda Güler Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında oynayacak mı?

Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi için geri sayım hız kesmeden devam ediyor. Devler Ligi’nde erken final olarak yorumlanan bu karşılaşma, bu akşam Santiago Bernabeu’da oynanacak. Real Madrid, Alman temsilcisi karşısında ilk randevuda avantajlı bir sonuç elde etmeyi hedefleyecek. Milli futbolcumuz Arda Güler’in karşılaşmaya ilk 11’de başlaması öngörülüyor.

Özetle

REAL MADRİD BAYERN MÜNİH SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Real Madrid-Bayern Münih Şampiyonlar Ligi çeyrek final karşılaşması 7 Nisan Salı günü TSİ 22.00’de başlayacak. Santiago Bernabeu’da gerçekleşecek mücadele, tabii spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada düdük çalacak isim İngiliz hakem Michael Oliver olacak.

ARDA GÜLER OYNUYOR MU?

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig etabında oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet ve 3 yenilgi alarak ligi 9. sırada tamamladı. Son 16 turunda Manchester City’i iki maç sonunda toplam 5-1’lik skorla eleyerek çeyrek finale yükselen Real Madrid, Bayern Münih ile eşleşti. Bayern Münih ise Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşamasını 2. sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Atalanta ile karşılaşan Bayern Münih, rakibini 6-1 ve 4-1’lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Real Madrid: Lunin, Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Garcia, Valverde, Thiago, Tchouameni, Arda Güler, Mbappe, Vinicius Junior.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Tah, Bischof, Kimmich, Pavlovic, Olise, Karl, Diaz, Gnabry.