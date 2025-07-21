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 | Suat Vilgen

Real Madrid, büyük yıldızını satışa çıkarıyor! Fiyatı tam 350 milyon euro

İspanyol devi, hücum hattına saf bir forvet kazandırmak için Vinricius JR'ı satış listesine koydu. Kararın arkasınmda Rodrygo ve Mbappe gerçeği de var! İşte detaylar...

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Real Madrid, büyük yıldızını satışa çıkarıyor! Fiyatı tam 350 milyon euro
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 08:16
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 08:16

, önümüzdeki günlerde önemli bir kadro değişikliğine imza atabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kulüp genç Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Jr. için Arap kulüplerinden devasa teklifler almaya çok yakın. Bu tekliflerin yaklaşık 350 milyon euro seviyesinde olduğu belirtiliyor. Bu astronomik rakam, kulüp başkanı Florentino Pérez'in oyuncunun satışını ciddi şekilde değerlendirmesine neden olabilir.

Real Madrid, büyük yıldızını satışa çıkarıyor! Fiyatı tam 350 milyon euro

BİTİRİCİ FORVET PLANI

Vinicius’un olası ayrılığı yalnızca finansal gerekçelere dayanmıyor. Real Madrid, hücum hattını gerçek bir 9 numarayla güçlendirmek istiyor. Takımın gol yükünü sırtlayabilecek saf bir santrfor arayışı devam ederken, bu plan doğrultusunda ve yeni Kylian Mbappé'nin kanatlarda görev alması bekleniyor. Böylece Vinicius’un sahadaki rolü doğal olarak daralmış olacak.

Real Madrid, büyük yıldızını satışa çıkarıyor! Fiyatı tam 350 milyon euro
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PERFORMANSI VE OLAYŞLARI SORU İŞARETİ

Öte yandan Vinicius’un son dönemdeki performansı da tartışma konusu. Sahadaki dalgalı formu, Real Madrid gibi üst düzey rekabetin yaşandığı bir kulüpte yeterli bulunmuyor. Ayrıca oyuncunun sık sık saha dışındaki olaylarla gündeme gelmesi, hem kulübün imajı hem de takım disiplini açısından kafalarda soru işaretleri oluşturuyor.

ETİKETLER
#transfer
#real madrid
#real madrid
#kylian mbappe
#avrupa futbol şampiyonası
#vinicius junior
#rodrygo
#Vinicius Jr.
#Arap Kulüpleri
#Spor
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