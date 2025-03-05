Real Madrid derbiyi kazandı, avantajı yakaladı! Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan 4 maçla başladı. Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı milli oyuncumuz Arda Güler ise yedek kulübeden izledi. İşte oynanan maçlar ve gecenin sonuçları...