Real Madrid derbiyi kazandı, avantajı yakaladı! Arda Güler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu oynanan 4 maçla başladı. Real Madrid, konuk ettiği Atletico Madrid'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmayı milli oyuncumuz Arda Güler ise yedek kulübeden izledi. İşte oynanan maçlar ve gecenin sonuçları...
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 mücadelesi oynanan 4 maçla start aldı. Real Madrid ile Atletico Madrid takımları Madrid’deki Santiago Bernabeu Stadı’nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Rodrygo ile 55. dakikada Brahim Diaz attı.
Atletico Madrid'in tek sayısını 32. dakikada Julian Alvarez kaydetti.
Real Madrid takımının futbolcusu Arda Güler ise, yedek futbolcular arasında başladığı karşılaşmada süre alamadı.
Son 16 aşamasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Club Brugge (Belçika)-Aston Villa (İngiltere): 1-3
Real Madrid (İspanya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-1
PSV (Hollanda)-Arsenal (İngiltere): 1-7
Borussia Dortmund (Almanya)-Lille (Fransa): 1-1