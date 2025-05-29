Real Madrid efsanesinden Arda Güler önerisi! Perez’e sunduğu 3 isimden biri

Toni Kroos, futbolu bıraksa da Real Madrid’de sözünü geçirmeye devam ediyor. İspanyols devinin eski yıldıız Başkan Florentino Perez’e gelecçek sezonun orta saha kurgusuna ilişkin dikkat çeken bir raor sundu. İşte Arda'nın yeri aldığı o liste ilgili detaylar...

Real Madrid’in efsane orta sahası Toni Kroos, futbolu bırakmış olsa da kulüpteki etkisini sürdürüyor. Alman yıldız, başkan Florentino Perez’e üç genç orta saha oyuncusunun ismini verdi. Bu liste, yalnızca geleceğin Real Madrid’ini şekillendirmekle kalmıyor, aynı zamanda Arda Güler’in de önümüzdeki sezon takım içindeki rolünün büyüyeceğine işaret ediyor.

FLORIAN WIRTZ'DE LIVERPOOL ENGELİ

İspanyol spor sitesi defensacentral.com’dan Alexis Rodríguez'in haberine göre, Kroos’un önerdiği ilk isim Florian Wirtz. Ancak genç Alman yıldızın Liverpool ile ciddi temaslarda olduğu ve 150 milyon euroluk dev bir transferle Premier Lig'e gitmesinin muhtemel olduğu konuşuluyor.

ANGELO STILLER İÇİN 40 MİLYON EURO

Asıl dikkat çeken ise listedeki ikinci isim: Angelo Stiller. 23 yaşındaki Alman orta saha, Kroos’a göre Real Madrid’in yeni yapılanmasında Arda Güler’le birlikte oyunu yönlendirebilecek potansiyele sahip. Yaklaşık 40 milyon euroya mal olabilecek bu transfer için kulüplerin anlaşmaya yakın olduğu belirtiliyor.

Kroos’un önerdiği üçüncü isim ise henüz netleşmedi. Ancak kulüp çevrelerinden sızan bilgilere göre bu oyuncunun da Arda Güler’le birlikte teknik kapasiteyi ve üretken oyunu artıracak bir profil taşıdığı ifade ediliyor.

DİREKSİYON ARDA'YA GEÇEBİLİR

Ancelotti’nin Arda’ya sezon sonunda daha fazla süre vermesi ve Şampiyonlar Ligi final kadrosuna dahil etmesi, genç yıldızın takım içindeki yerini sağlamlaştırdığını göstermişti.

Kroos’un önerileriyle şekillenecek yeni orta saha planında Arda’nın merkezde yer alması artık sürpriz değil, bir beklenti.