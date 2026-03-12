Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Erdem Avsar

Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti Arda Güler oynadı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Real Madrid, kendi sahasında ağırladığı Manchester City'yi 3-0 yenerek rövanş öncesinde önemli bir avantaj elde etti. Arda Güler mücadeleye ilk 11'de başladı.

Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti Arda Güler oynadı mı?
, UEFA turunun ilk maçında 'yi evinde konuk etti.

Eflatun-beyazlı ekipte milli futbolcu karşılaşmaya ilk 11'de forma giyerek başladı.

Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti Arda Güler oynadı mı?

Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanan mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Real Madrid, Federico Valverde'nin 20, 27 ve 42. dakikalarda kaydettiği gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.

İkinci yarıya da tempolu başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı atışında Gianluigi Donnarumma'yı aşamadı.

Maça ilk 11'de çıkan Arda Güler, 70. dakikada tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan alınarak yerini Eduardo Camavinga'ya bıraktı.

Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti Arda Güler oynadı mı?

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde ciddi bir üstünlük sağladı. İki ekip gelecek hafta İngiltere'de rövanş maçında karşı karşıya gelecek.

#Futbol
#manchester city
#şampiyonlar ligi
#real madrid
#arda güler
#son 16
#Spor
