Real Madrid Manchester City maçı kaç kaç bitti Arda Güler oynadı mı?

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunun ilk maçında Manchester City’yi evinde konuk etti.
Eflatun-beyazlı ekipte milli futbolcu Arda Güler karşılaşmaya ilk 11’de forma giyerek başladı.
Santiago Bernabeu Stadyumu’nda oynanan mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Real Madrid, Federico Valverde’nin 20, 27 ve 42. dakikalarda kaydettiği gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.
İkinci yarıya da tempolu başlayan eflatun-beyazlılarda Vinicius Jr., 57. dakikada kazanılan penaltı atışında Gianluigi Donnarumma’yı aşamadı.
Maça ilk 11’de çıkan Arda Güler, 70. dakikada tribünlerin alkışları eşliğinde oyundan alınarak yerini Eduardo Camavinga’ya bıraktı.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Real Madrid sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılarak rövanş öncesinde ciddi bir üstünlük sağladı. İki ekip gelecek hafta İngiltere’de rövanş maçında karşı karşıya gelecek.