Real Madrid Rayo Vallecano maç soncu kaç kaç? Madrid son saniyede nefes aldı

Real Madrid, Alvaro Arbeloa yönetiminde evinde Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek galip geldi. Los Blancos, böylelikle son anlarda bulduğu golle lider Barcelona ile arasındaki puan farkını 1'de korumayı başardı.

Real Madrid Rayo Vallecano maç soncu kaç kaç? Madrid son saniyede nefes aldı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 90+8'de Benfica kaleci Trubin'den yediği golle ilk 8'in dışında kalarak büyük bir sarsıntı yaşayan Real Madrid, LaLiga'nın 22. haftasında Rayo Vallecano'yu ağırladı.

İspanyol devi, rakibinin son 10 dakikayı 10 kişi oynadığı maçta sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan Real Madrid, henüz karşılaşmanın 15. dakikasında Vinicius Junior'ın golüyle 1-0 üstünlüğü ele aldı.

Santiago Bernabeu'da ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Real Madrid Rayo Vallecano maç soncu kaç kaç? Madrid son saniyede nefes aldı

Rayo Vallecano, 49'da Jorge de Frutos'un golüyle skoru dengeledi.

Konuk takım, 80. dakikada Ciss'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

Los Blancos, 90+10'da Kylian Mbappe'nin penaltı golüyle yeniden öne geçti. Konuk takım, 90+13'te 9 kişi kaldı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca mücadele 2-1 sona erdi.

Arda Güler, mücadeleye ilk 11'de başladı. Millî futbolcu, son çeyreğe kadar sahada yer alırken 77. dakikada yerini Rodrygo'ya bıraktı.

