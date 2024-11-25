Real Madrid sakatlık şoku yaşıyor! Vinicius 1 ay yok

25 Kasım 2024 21:07 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 21:08

La Liga devi Real Madrid'in Brezilyalı kanat forveti Vinicius'dan kötü haber geldi. İspanyol basını yıldız futbolcunun bir ay sahalardan uzak kalabileceği iddiasında bulundu.

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Yarın maç var mı? Şampiyonlar Ligi maçları belli oldu

Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Anderson Talisca transferinde Fred ve Becao gelişmesi! Fenerbahçe tüm şartları zorluyor

Real Madrid​'in resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, sağlık kontrolünden geçen Brezilyalı kanat forvet Vinicius'un sol bacak arka kaslarında sakatlık​ tespit edildiği bildirildi. Geçen sezon da iki kez benzer sakatlık geçiren Sambacı'nın iyileşme süreci ile ilgili bir açıklama yapılmazken, İspanyol basını, başarılı oyuncunu bir ay sahalardan uzak kalabileceği iddiasında bulundu.

La Liga​ 14. haftasında dün gece Leganes'e karşı oynanan maçta 90 dakika sahada kalan Vinicius'un soyunma odasına giderken ağrılarının başladığı ve bu sabah kontrolden geçtiği belirtiliyor.

ARDA GÜLER'E FORMA ŞANSI

Bu arada Brezilyalı futbolcunun 27 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Liverpool'a karşı oynanacakları maçta forma giyemeyecek olmasından dolayı bazı İspanyol gazeteleri, Vinicius'un yerine en güçlü adayın Arda Güler olduğu ileri sürüldü.