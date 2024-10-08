Real Madrid sezonu kapatan Carvajal yerine sağ bek transferi yapmayacak!

08 Ekim 2024 22:20 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 22:25

LaLiga devi Real Madrid'in sağ bek futbolcusu Dani Carvajal'ın sakatlandıktan sonra sezonu kapatmasının ardından kulüp tarafından karar alındı. 8-10 ay sahalardan uzak kalması beklenen Carvajal'in yerine sağ bek transferi yapılmayacak.

Real Madrid​, sağ bek futbolcusu Dani Carvajal'in sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından önemli bir karar aldı.

Geçtiğimiz günlerde lig maçında sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kalan Carvajal'in yerine transfer yapılmayacağı iddia edildi.

TRANSFER YAPILMAYACAK

As'ta yer alan habere göre; İspanyol devi, başka felaket bir sakatlık yaşanmadığı sürece sağ bek transferi yapmayacak. Haberde teknik heyet ve yönetimin Lucas Vazquez'e güveninin tam olduğu belirtildi.

Ayrıca Rüdiger ve Militao ikilisinin sağ bek oynayabiliyor olması Real Madrid yönetimi bu kararı almaya itti.

Real Madrid'in Villarreal'i 2-0 yendiği maçta sakatlanan Dani Carvajal'in 8-10 ay sahalardan uzak kalacağı açıklandı.