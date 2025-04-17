Real Madrid sürpriz yapamadı! Arsenal tur atladı

İngiliz devi Arsenal, Real Madrid'e karşı evinde 3-0 kazandığı ilk maçta büyük bir avantaj sahibi olmuştu. Bernabeu'da oynanan maçta 2-1'lik skorla sahadan galibiyetle ayrılan Londra ekibi turu geçen taraf oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final maçında İspanyol devi evinde Arsenal'i konuk etti. Londra'da oynanan maçta 3-0'lık skor avantajını cebine koyan Topçular, ikinci maçta sahadan 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrılmasını bildi.
REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Asencio, Rüdiger, Alaba, Valverde, Tchouameni, Bellingham, Rodrygo, Vinicius, Mbappe
ARSENAL: Raya, Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly, Odegaard, Partey, Rice, Saka, Merino, Martinelli
Milli yıldızımız Arda Güler, karşılaşmaya yedek başladı ve İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti tarafından şans verilmedi.