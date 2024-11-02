Real Madrid yönetimi Arda Güler için harekete geçti! Başkan Perez araya girdi

02 Kasım 2024 00:25 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 00:27

İspanyol devi Real Madrid'te istediği şansları bulamayan genç yıldız Arda Güler için yönetim kavga etti. Arda Güler için Real Madrid Başkanı Perez de devreye girdi.

Real Madrid​'te beklenen forma şansını bulamayan milli oyuncu Arda Güler​, ilk 11'de düzenli yer alamadığı için farklı takımlara kiralanması gündeme geldi. Avrupa'nın pek çok kulübünün dikkatini çeken genç yetenek için Fenerbahçe​ de devreye girerken Real Madrid​ yönetimi de karıştı.

YÖNETİM ARDA GÜLER​ İÇİN HAREKETE GEÇTİ!

İspanyol medyasındaki haberlere göre, Real Madrid​ Başkanı Florentino Perez​'in, teknik direktör Carlo Ancelotti​'nin Arda Güler konusunda aldığı kararlardan rahatsız olduğu öne sürüldü. Fenerbahçe​'den büyük umutlarla transfer edilen genç oyuncu Arda Güler, beklendiği kadar forma şansı bulamayınca bu durumdan huzursuz olduğu belirtiliyor.

SÜRE SORUN ÇIKARDI!

Perez'in Jude Bellingham’a verilen yeni rolün yanı sıra, Arda Güler ve Endrick gibi genç yeteneklerin sahada daha fazla süre alması gerektiğini düşündüğü ifade ediliyor. Bu konuda Ancelotti'nin yapacağı tercihlerin hem Türkiye'de hem de İspanya'da merakla takip edildiği bildirildi.

19 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 11 maçta 292 dakika sahada kalabildi. Barcelona'nın "rekortmen çocuğu" 17 yaşındaki Lamine Yamal ile sürekli kıyaslanan Arda Güler'in maç karnesi ise bunun altında kaldı.