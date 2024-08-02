Real Madrid'de Arda Güler yürekleri ağza getirdi! Rüdigeri'n müdahalesiyle acılar içinde kıvrandı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
02 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:18
Real Madrid'in genç yıldızı milli futbolcumuz Arda Güler antrenmanda acılar içinde yerde kaldı. Kısa bir süre önce idmanda yeni transfer Endrick'e sert müdahalede bulunan Antonio Rüdiger, bu kez Arda Güler'i sakatladı. Sağlık ekipleri genç yıldıza anında müdahalede bulundu.
Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda korkuttu. Rüdiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yer kalan Arda Güler yürekleri ağza getirdi.
RÜDİGER'DEN SERT MÜDAHALE
Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rüdiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.
ÖZÜR DİLEDİ
Rüdiger, sekerek yürüyen Arda Güler'den yaptığı müdahale için özür diledi. Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr