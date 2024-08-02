Real Madrid'de Arda Güler yürekleri ağza getirdi! Rüdigeri'n müdahalesiyle acılar içinde kıvrandı

02 Ağustos 2024 12:12 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 12:18

Modric'ten Arda Güler'e maç ortasında uyarı: Bunu bir daha yapma!

Modric'ten Arda Güler'e maç ortasında uyarı: Bunu bir daha yapma!

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, antrenmanda korkuttu. Rüdiger'in müdahalesi sonrası acılar içinde yer kalan Arda Güler yürekleri ağza getirdi.

RÜDİGER'DEN SERT MÜDAHALE

Milli futbolcu yerden kalkamazken ilk müdahaleyi Rüdiger yaptı. Sağlık ekipleri sahaya girerek Arda Güler ile ilgilenirken genç yıldız daha sonra ayağa kalktı.

ÖZÜR DİLEDİ

Rüdiger, sekerek yürüyen Arda Güler'den yaptığı müdahale için özür diledi. Milli futbolcuya o sırada teknik direktör Carlo Ancelotti'nin bir şeyler dediği görüldü.