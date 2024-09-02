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Real Madrid'de Mbappe şov yaptı, Arda Güler şaşırttı! Ancelotti'den beklenmeyen karar

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
02 Eylül 2024 05:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 06:01
Real Madrid&#039;de Mbappe şov yaptı, Arda Güler şaşırttı! Ancelotti&#039;den beklenmeyen karar

İspanya La Liga’da geçtiğimiz sezon şampiyonluk sevinci yaşayan Real Madrid, Real Betis’i konuk etti. Madrid sahadan 2-0 galip ayrıldı. Ancelotti, Arda kararıyla hayal kırıklığına uğrattı.

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’da şampiyon olan Real Madrid, Real Betis’i konuk etti. Lige iyi giriş yapamayan Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 aldı. Santiago Bernabeu’da oynanan müsabaka golleri 67. ve 75. (penaltı) dakikalarda Mabppe attı.

2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ARDA GÜLER YEDEK

Real Betis maçında Real Madrid'de Arda Güler yedekler arasında yer aldı. Teknik Direktör, Ancelotti, milli futbolcuya maçta görev vermedi.

Real Madrid'de Mbappe şov yaptı, Arda Güler şaşırttı! Ancelotti'den beklenmeyen karar - 1. Resim

Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı. LaLiga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.

AVRUPA’DA RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İspanyol devi, Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart ve Brest ile karşı karşıya gelecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı, Tgrt Haber
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