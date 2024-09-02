Real Madrid'de Mbappe şov yaptı, Arda Güler şaşırttı! Ancelotti'den beklenmeyen karar

02 Eylül 2024 05:49 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 06:01

Geçtiğimiz sezon İspanya La Liga’da şampiyon olan Real Madrid, Real Betis’i konuk etti. Lige iyi giriş yapamayan Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 2-0 aldı. Santiago Bernabeu’da oynanan müsabaka golleri 67. ve 75. (penaltı) dakikalarda Mabppe attı.

2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 4 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

ARDA GÜLER YEDEK

Real Betis maçında Real Madrid'de Arda Güler yedekler arasında yer aldı. Teknik Direktör, Ancelotti, milli futbolcuya maçta görev vermedi.

Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı. LaLiga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.

AVRUPA’DA RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Real Madrid'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu. İspanyol devi, Devler Ligi'nde Borussia Dortmund, Liverpool, Milan, Atalanta, Salzburg, Lille, Stuttgart ve Brest ile karşı karşıya gelecek.