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 | Onur Kaya

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric yeni takımına imzayı attı

13 sezondur forma giydiği Real Madrid'e veda eden Luka Modrid'in yeni durağı İtalya oldu. 39 yaşındaki Hırvat yıldız, AC Milan ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Real Madrid'den ayrılan Luka Modric yeni takımına imzayı attı
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 04:27
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 04:27

İtalya Birinci Futbol Ligi () ekiplerinden , 'le yollarını ayıran 39 yaşındaki Hırvat futbolcu 'i etti.

1+1 YILLIK İMZA

Sabah saatlerinde Milano'ya gelerek sağlık kontrollerinden geçen Luka Modric, akşamüzeri kırmızı-siyahlı formayı giyerek 1+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

39 yaşındaki tecrübeli oyuncu, Milano ekibinde 14 numaralı formayı giyecek.

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric yeni takımına imzayı attı

BALLON D'OR ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

Futbol kariyerine Dinamo Zagreb altyapısında başlayan Modric, 2008 yılında Tottenham'ın yolunu tuttu. İngiliz kulübünden 2012'de Real Madrid'e transfer olan Hırvat futbolcu, İspanyol deviyle 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 5 FIFA Dünya Kulüpler Kupası, 5 UEFA Süper Kupası ve 4 İspanya LaLiga şampiyonluğu yaşadı.

Real Madrid formasıyla 597 maçta 43 gol atam başarılı orta saha oyuncusu, 2018 yılında Ballon d'Or ödülünü kazandı.

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric yeni takımına imzayı attı

HIRVAT MİLLİ TAKIMIYLA TARİHE GEÇTİ

Hırvatistan Milli Takımı'nda 188 maçta forma giyen ve 28 gol atan Luka Modric, aynı zamanda takımın kaptanı ve en çok forma giyen oyuncusu konumunda.

Real Madrid'den ayrılan Luka Modric yeni takımına imzayı attı
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ETİKETLER
#transfer
#serie a
#real madrid
#luka modric
#ac milan
#Ballon D'or
#Spor
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