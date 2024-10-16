Real Madrid'den flaş hamle! Kylian Mbappe'yi sildiler! Tecavüzle suçlanıyor, soruşturma başlatıldı

16 Ekim 2024 11:05 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:13

Real Madrid'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe hakkında tecavüz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Dünya gündemine bomba gibi düşen olayın ardından Real Madrid'den flaş bir hamle geldi.

Real Madrid'de anlaşmazlık! Arda Güler için baba ile oğlu birbirine girdi

Real Madrid'de anlaşmazlık! Arda Güler için baba ile oğlu birbirine girdi

İsveç​'te Real Madrid​'in dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Kylian Mbappe​ hakkında tecavüz​ iddiasıyla bir soruşturma açıldığı bildirildi. İsveç basınında çıkan haberlere göre; Mbappe ve arkadaşları Stockholm​'deki bir gece kulübünde vakit geçirdikten sonra tanıştıkları bir grupla vakit geçirmeyi sürdürdü.

Yaşananların ardından bir kadının hastanede tıbbi yardım talep ettiğini ve polisin bu durumu incelemeye aldığı aktaran İsveç basını, iddiaların ardında Mbappe ve arkadaşları olduğunu belirtti. Soruşturma kapsamında; Mbappe ve arkadaşlarının kaldığı otelde inceleme yapıldı.

SAVCI VE KADININ AVUKATI SESSİZ KALDI

Olayı soruşturan savcı, basının sorularına cevap vermeyerek, sadece "Yorum yapmak istemiyorum" dedi. Davacının avukatı da açıklama yapmaktan kaçındı. İsveç basını ise Stockholm polisinin hazırladığı raporun cinsel saldırı iddialarını doğruladığını iddia etti.

MBAPPE İDDİALARI YALANLADI

İddiaların ardından Kylian Mbappe, sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Mbappe, kendisi hakkında çıkan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Fransız futbolcu, "Duruşmamdan hemen önce gelen sahte haberler! Sanki tesadüfen olmuş gibi, böylesi çok tahmin edilebilir." ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DEN FLAŞ HAMLE

Skandal olayın ardından Real Madrid kulübü yetkilileri, durum değerlendirmesi yapmak üzere acil bir toplantı gerçekleştirdiği öğrenildi. Kulüp yönetiminin konuya ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan bir sponsorluk fotoğrafı paylaşan eflatun-beyazlıların fotoğraftan Kylian Mbappe'yi çıkardı. Kullanıcılar, fotoğraftan çıkartılmayı taciz iddialarına bağlarken, kimileri de Fransız yıldızın bireysel olarak rakip firmayla anlaşması olduğu için böyle bir durumun yaşandığını belirtti.