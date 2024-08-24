Real Madrid'te Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruluyor: Arda Güler'e de şans doğdu

24 Ağustos 2024 03:16 - Güncelleme : 24 Ağustos 2024 03:27

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

Luka Modric Arda Güler'i ikna etti! Veliahtı olan genç yıldıza el uzattı

İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen İngiliz oyuncu Jude Bellingham sakatlandı. Real Madrid kulübünden yapılan açıklamada, doktor kontrollerinin ardından Bellingham'ın sağ bacağının arka adalesinde sakatlık tespit edildiği bildirildi.

BELLİNGHAM'IN YERİNE KİM OYNAYACAK?

İspanyol basını, Bellingham'ın sahalara dönmesinin bir ayı bulacağını iddia etti. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise formayı alabilecek isimler netleşti.

ARDA, MODRIC'İN BİR ADIM ÖNÜNDE

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Jude Bellingham'ın yokluğunda 2 isim üzerinde duruyor.

Milli futbolcu Arda Güler, Bellingham'ın sakatlığı sonrası Madrid ekibinde formayı alabilecek en güçlü aday olarak gösterildi.

Arda'nın alternatifi olarak ise Hırvat yıldız Luka Modric belirlendi.

RAKİP REAL VALLADOLID

Real Madrid, LaLiga'nın ikinci haftasında sahası Santiago Barnabeu'da 25 Ağustos Pazar günü Real Valladolid'i ağırlayacak.