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 | Efe Demir

Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz

Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, iyi şekilde hazırlanıp, sezona iyi başlamak istediklerini söyledi. Konyaspor, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Konya'da devam ediyor.

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Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.07.2025
saat ikonu 13:52
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 13:52

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen koşu ve ısınma hareketleriyle başladı ve 5'e 2 top kapma çalışması ile devam etti. Antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Recep Uçar, " hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız inşallah çok iyi neticeler aldığımız, Konya taraftarını, camiamızı mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Pazartesiden itibaren çalışmalarımıza başladık. Bugün itibarıyla 9. antrenman, akşam da bir antrenmanımız olacak. Sonrasında yarın izin yapıp, pazartesi sabahı idmanı burada yapıp öğleden sonra Erzurum'a hareket edeceğiz. Ayın 17'sine kadar Erzurum'dayız sonrasında ise ayın 21 Temmuz'da inşallah Avusturya kampına gideceğiz. Sonrasında ise lig haftası için Konya'ya dönüp Eyüp maçı hazırlıklarımıza başlayacağız.

Recep Uçar: En iyi şekilde lige girmek istiyoruz

Kamp planımız bu. İyi başladık, iyi devam ediyoruz. Genel olarak çalışmalardan memnunum. Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum'da ve Avusturya'da biraz daha taktiksel çalışmalara ağırlık vereceğiz. Hazırlık maçları oynayacağız. Sonrasında bunları oynayıp en iyi şekilde lige girmek istiyoruz. Umarım en iyi şekilde hazırlanıp, bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız" dedi. Guilherme: "Umarım yeni sezon, yeni umutlar, yeni şanslar getirir" Yeşil-beyazlı takımın kaptanı Guilherme ise, "Yeni sezona başladık. Yeni sezon, yeni umutlar, yeni şanslar getirir umarım. Yeni arkadaşlarımızla, hocamızla beraber hazırlıklarımıza tam gaz devam ediyoruz. Herkesin heyecanlı olduğunu düşünüyorum. İyi bir sezon geçirmemizi diliyorum. Yeni arkadaşlarımız da bize katıldıktan sonra sezona iyi bir başlangıç yaparız" diye konuştu.

ETİKETLER
#Futbol
#konyaspor
#yeni sezon
#antrenman
#eredivisie
#Recep Uçar
#Spor
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