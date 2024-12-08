Rey Manaj, Barış Alper Yılmaz'dan faul pozisyonu için özür diledi!

08 Aralık 2024 20:26 - Güncelleme : 08 Aralık 2024 20:28

Sivassporlu futbolcu Rey Manaj, Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz'dan özür diledi.

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10 kişiyle de aslan gibi: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

10 kişiyle de aslan gibi: Galatasaray, Sivasspor'u 3-2 mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçta Sivasspor, Galatasaray'a 3-2'lik skorla mağlup oldu. Maçın son anlarında yaşanan pozisyonda Barış Alper Yılmaz'a yaptığı sert müdahale sebebiyle milli futbolcunun sakatlanmasına neden olan Rey Manaj açıklama yaptı.

Arnavut golcü sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı:

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

"Bugün maçta profesyonel futbol hayatımda yaşamak istemediğim bir durumla karşı karşıya kaldığım için çok üzgünüm. Barış Alper Yılmaz'a faul yapmak ve ya da sakatlığına neden olacak bir davranışta bulunmak niyetinde hareket etmediğimi bütün samimiyetimle kendisine ve futbol kamuoyuna belirtmek isterim.

Maçın skorunun vermiş olduğu adrenalin ve heyecanla takımıma katkı vermeye çalıştığım esnada bu olay gerçekleşti. Barış Alper Yılmaz'a bütün kalbimle geçmiş olsun dileklerimi sunar ve en kısa zamanda aramızda görmek dileğiyle özürlerimi sunarım."