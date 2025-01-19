Rey Manaj Sivaslı çocukları arabasına alıp gezdirdi: Piyasa yapıyoruz!
Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
19 Ocak 2025 13:40 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 13:41
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Sivasspor'un golcü futbolcusu Rey Manaj, Sivas’ta araba sürdüğü sırada çocuk hayranlarına rastladı. Manaj Sivaslı çocukları arabasına alıp gezdirdi.
Performansıyla Süper Lig’e damga vuran Sivassporlu Rey Manaj, arabasıyla dolaşırken çocuk hayranlarını gördü. Hayranlarını kırmak istemeyen 27 yaşındaki Arnavut futbolcu Rey Manaj, çocukları arabaya aldı.
''MANAJ ABİ İLE PİYASA YAPIYORUZ''
Manaj'a olan sevgilerini “Seni seviyoruz” diyerek dile getiren çocukların mutluluğu kameraya yansıdı. Çocuklar “Manaj ağabey ile piyasa yapıyoruz” diyerek sosyal medyada videoyu paylaştılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı