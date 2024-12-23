Rey Mysterio Sr. hayatını kaybetti!

23 Aralık 2024 21:32 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 21:42

Meksika güreşinin unutulmaz ismi Rey Mysterio Sr., gerçek adıyla Miguel Angel Lopez Diaz, 66 yaşında hayatını kaybetti.

Meksika​ güreşinin öncülerinden olan Rey Mysterio Sr. hayata gözlerini yumdu. WWE'nin en önemli süperstarları arasında yer alan Rey Mysterio'nun amcası olan Rey Mysterio Sr., Lucha Libre AAA Worldwide'de kazandığı dünya şampiyonlukları ve güçlü tag takım başarılarıyla güreş​ camiasının saygısını kazanmayı başarmıştı. Meksika'da güreşin evrimine büyük katkılarda bulunan Rey Mysteiro Sr., aynı zamanda bir mentör olarak, dünya çapında pek çok güreşçiye ilham veriyordu.

Yapılan açıklamada, "Miguel Angel Lopez Diaz, Rey Misterio Sr. olarak tanınan değerli güreşçimizin vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Ailesine başsağlığı diliyor ve onun ruhu için dualarımızı gönderiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

REY MYSTERİO SR. NEDEN ÖLDÜ?

Rey Mysterio Sr.’ın ölüm sebebi henüz resmi olarak belirtilmedi. Fakat, sağlık problemleri nedeniyle uzun zamandır zor bir süreçten geçtiği biliniyordu. WWE yıldızı Rey Mysterio Jr. ve diğer aile üyeleri, sosyal medya hesabı üzerinden başsağlığı mesajları alırken, hayranları da bu büyük kaybın yasını tutuyor. Rey Mysterio Jr.'ın oğlu ve WWE güreşçisi Dominik Mysterio, büyükbabasının vefatına ilişkin sosyal medyada siyah bir kalp emojisiyle duygularını paylaştı.